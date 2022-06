Giornata mondiale degli oceani, a Roma il focus su acqua, clima e migrazioni (Di lunedì 13 giugno 2022) In occasione della Giornata mondiale degli oceani, si è tenuto a Roma, alla Casa dell’Aviatore presso il ministero della Difesa, nella sala Baracca, in via dell’Università 20, il convegno dal titolo “acqua, clima e migrazioni“. Delineare strategie ambientali e migratorie per il benessere di tutte le popolazioni attraverso la salvaguardia del pianeta e delle sue acque è stato il filo conduttore dell’evento promosso dalla Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra. Tra le personalità politiche, del mondo accademico e delle istituzioni presenti al convegno, Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, esperto in ricerche e indagini sociali, che si occupa di comunicazione, marketing e Terzo settore, ha sottolineato come la soluzione ai ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) In occasione della, si è tenuto a, alla Casa dell’Aviatore presso il ministero della Difesa, nella sala Baracca, in via dell’Università 20, il convegno dal titolo ““. Delineare strategie ambientali e migratorie per il benessere di tutte le popolazioni attraverso la salvaguardia del pianeta e delle sue acque è stato il filo conduttore dell’evento promosso dalla Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra. Tra le personalità politiche, del mondo accademico e delle istituzioni presenti al convegno, Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, esperto in ricerche e indagini sociali, che si occupa di comunicazione, marketing e Terzo settore, ha sottolineato come la soluzione ai ...

