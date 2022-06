Giornata della Russia, Putin: “è importante per il popolo rimanere uniti” (Di lunedì 13 giugno 2022) . Festeggiamenti anche in citta dell’Ucraina, considerate ormai russe Nel Giornata dedicata alla celebrazione della Russia, Putin ha esaltato i valori patriottici, inneggiando all’unità nazionale. Nonostante il complesso scontro bellico in Ucraina, Putin ha parlato alla nazione anche di orgoglio e futuro: “Voglio fare gli auguri a tutti i cittadini in occasione del Giorno della Russia, un giorno di festa dedicato al nostro Paese: sono orgoglioso della sua storia e ho fiducia nel suo futuro“, ha poi sottolineato che “è importante per la patria, per la nostra società, per il popolo rimanere uniti“. 12 giugno quattromila dipendenti di Sima-Land hanno cantato un inno in onore ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 giugno 2022) . Festeggiamenti anche in citta dell’Ucraina, considerate ormai russe Neldedicata alla celebrazioneha esaltato i valori patriottici, inneggiando all’unità nazionale. Nonostante il complesso scontro bellico in Ucraina,ha parlato alla nazione anche di orgoglio e futuro: “Voglio fare gli auguri a tutti i cittadini in occasione del Giorno, un giorno di festa dedicato al nostro Paese: sono orgogliososua storia e ho fiducia nel suo futuro“, ha poi sottolineato che “èper la patria, per la nostra società, per il“. 12 giugno quattromila dipendenti di Sima-Land hanno cantato un inno in onore ...

