Giorgia Meloni vola a Marbella per sostenere la candidata di Vox in Andalusia | “In campo per l’amica Olona”

ROMA – "Dopo aver votato questa mattina, nel giorno di silenzio elettorale in Italia ho raggiunto Marbella per sostenere la candidatura dell'amica Macarena Olona alla presidenza all'Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal". Sulla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha annunciato di essere volata a Marbella subito dopo aver votato a Roma per sostenere la candidata di Vox, Macarena Olona, alla presidenza del governo andaluso (le elezioni si terranno domenica 19 giugno). L'articolo L'Opinionista.

