Giorgia Meloni si lamenta della mascherina obbligatoria per votare, anche se non è così | VIDEO (Di lunedì 13 giugno 2022) Come uno dei tanti meme in cui si ironizza sul "tempismo" di Internet Explorer, con l'aggravante dell'essere – nella realtà – la leader del partito, che secondo i sondaggi, è il più amato dagli italiani (oltre al suo ruolo di deputata della Repubblica italiana). Perché Giorgia Meloni si è presentata al suo seggio elettorale romano – quindi esclusivamente per votare i cinque referendum Giustizia che non hanno raggiunto il quorum – protestando contro l'obbligo di mascherina, senza sapere che l'indicazione era una raccomandazione e non una imposizione. Giorgia Meloni non sa che la mascherina al seggio elettorale non è obbligatoria. Ma se l'ultimo dei cittadini non conosce una delle milioni di leggi italiane, sicuramente dovrà pagare ...

