Gianni Infantino: 'Tempo effettivo? Ci stiamo lavorando, non è possibile giocare 46 minuti...' (Di lunedì 13 giugno 2022) Gianni Infantino, presidente della FIFA, durante l' Annual General Meeting IFAB, ha parlato di alcuni cambiamenti possibili nel mondo del... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022), presidente della FIFA, durante l' Annual General Meeting IFAB, ha parlato di alcuni cambiamenti possibili nel mondo del...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Gianni Infantino: 'Tempo effettivo? Ci stiamo lavorando, non è possibile giocare 46 minuti...' - 90Valla : RT @CronacheTweet: Dal prossimo 1 luglio entreranno in vigore a tutti gli effetti alcune modifiche ratificate oggi dall’IFAB nell’Assemblea… - paolof0008 : RT @CronacheTweet: Dal prossimo 1 luglio entreranno in vigore a tutti gli effetti alcune modifiche ratificate oggi dall’IFAB nell’Assemblea… - BotineroAct3 : RT @GBarros73: GIANNI INFANTINO - Milanista_Serio : RT @CronacheTweet: Dal prossimo 1 luglio entreranno in vigore a tutti gli effetti alcune modifiche ratificate oggi dall’IFAB nell’Assemblea… -