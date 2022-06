Gianluca Loprete | il figlio killer di Sesto | decisa la perizia psichiatrica Ha ucciso il padre e sezionato in cinque pezzi il cadavere

Pubblicità

Il difensore di ufficio Fabio Gaetano Scotti chiederà la perizia psichiatrica per, il figlio killer di 19 anni che ha ucciso a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, il papà Antonio Cristiano, 57 anni , laureato alla Bocconi e dirigente di banca. ...Se non sarà il sostituto procuratore di Monza, Carlo Cinque , a disporla, sarà lo stesso difensore d'ufficio Fabio Gaetano Scotti a chiedere la perizia psichiatrica per, il 19enne di Sesto San Giovanni che domenica mattina si è consegnato ai carabinieri, confessando di aver ucciso e fatto a pezzi il padre Antonio, 57enne funzionario di banca alla ...Il difensore di ufficio Fabio Gaetano Scotti chiederà la perizia psichiatrica per Gianluca Loprete, il figlio killer di 19 anni che ha ucciso a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, ...Gli inquirenti lavorano per ricostruire gli ultimi giorni del 19enne prima del terribile gesto che sembra la sceneggiatura di un film horror. Il rapporto con il padre e gli amici. Gianluca Loprete viv ...