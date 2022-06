Già finiti i 170 milioni di ecoincentivi ad auto diesel e benzina (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Come previsto dagli operatori del mercato automobilistico, sono già andati esauriti i 170 milioni di euro per gli eco-incentivi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’acquisto di vetture con motore endotermico (a gasolio o benzina) con emissioni nella fascia fra 61-135 grammi di CO2 al km e con prezzo di listino non superiore a 35.000 euro (Iva esclusa). Per questa fascia il contributo era di 2.000 euro erogato esclusivamente previa rottamazione: il bonus quindi avrebbe permesso la sostituzione di 85 mila vetture inquinanti con altrettanti modelli a basse emissioni. Assai differente la situazione per gli incentivi ad auto con emissioni fra 0-20 grammi di CO2 (elettriche pure) o fra 21 e 60 grammi (ibride plug-in): dei 220 milioni di euro stanziati per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Come previsto dagli operatori del mercatomobilistico, sono già andati esauriti i 170di euro per gli eco-incentivi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’acquisto di vetture con motore endotermico (a gasolio o) con emissioni nella fascia fra 61-135 grammi di CO2 al km e con prezzo di listino non superiore a 35.000 euro (Iva esclusa). Per questa fascia il contributo era di 2.000 euro erogato esclusivamente previa rottamazione: il bonus quindi avrebbe permesso la sostituzione di 85 mila vetture inquinanti con altrettanti modelli a basse emissioni. Assai differente la situazione per gli incentivi adcon emissioni fra 0-20 grammi di CO2 (elettriche pure) o fra 21 e 60 grammi (ibride plug-in): dei 220di euro stanziati per la ...

fisco24_info : Già finiti i 170 milioni di ecoincentivi ad auto diesel e benzina: (Adnkronos) - Esauriti i contributi da 2 mila euro