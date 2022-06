Gf Vip 6 | l’ex compagna di Alessandro Basciano tuona | “Bello fare i padri disinteressandosi”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 giugno 2022) Reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip,ha espresso in diverse interviste il desiderio di avere un figlio dall’attualetronista Sophie Codegoni, conosciuta nella Casa di Cinecittà. La coppia, affiatatissima e molto innamorata, in una recente intervista al settimanale Chi ha confessato di avere già un’idea del nome da dare al bebè: Céline. Una sorellina, dunque, per il piccolo Nicolò, il figlio cheha avuto nel 2016 da Clementina Deriu. Le parole dell’imprenditore però hanno causato una reazione nella sua ex, che poche ore fa ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, dove, pur senzai nomi, ha lasciato intuire una situazione familiare tutt’altro che idilliaca:...