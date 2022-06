Germania-Italia, Mancini sicuro: “Sono come l’Inghilterra per un motivo!” (Di lunedì 13 giugno 2022) Nell’usuale conferenza stampa pre-gara di oggi, il CT Roberto Mancini ha detto la sua riguardo alcune questioni scottanti emerse in questi ultimi 15 giorni. Sui giovani scesi in campo nelle ultime formazioni più sperimentali: “Pensavo potessero fare un po’ più di fatica, per essere comunque giocatori che hanno fatto poco insieme, erano alle prime volte…abbiamo fatto un buon lavoro ma c’è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l’altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci Sono tante cose buone però”. Mancini Conferenza Germania Italia Su Scamacca e le difficoltà in fase realizzativa: “Scamacca deve imparare a muoversi, essere collegato con la squadra, visto il fisico deve fare salire. Deve iniziare a decidere, in area di rigore, capendo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Nell’usuale conferenza stampa pre-gara di oggi, il CT Robertoha detto la sua riguardo alcune questioni scottanti emerse in questi ultimi 15 giorni. Sui giovani scesi in campo nelle ultime formazioni più sperimentali: “Pensavo potessero fare un po’ più di fatica, per essere comunque giocatori che hanno fatto poco insieme, erano alle prime volte…abbiamo fatto un buon lavoro ma c’è da fare tanto. Quando saremo dominanti,con l’altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Citante cose buone però”.ConferenzaSu Scamacca e le difficoltà in fase realizzativa: “Scamacca deve imparare a muoversi, essere collegato con la squadra, visto il fisico deve fare salire. Deve iniziare a decidere, in area di rigore, capendo ...

