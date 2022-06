Germania-Italia, Mancini: “Possiamo pescare ovunque, Serie A o B. Scamacca…” (Di lunedì 13 giugno 2022) Le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, alla vigilia della gara di Nations League contro la Germania Leggi su mediagol (Di lunedì 13 giugno 2022) Le dichiarazioni di Roberto, commissario tecnico dell', alla vigilia della gara di Nations League contro la

Pubblicità

masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - RaiNews : La Russia ha incassato - dai combustibili fossili - 93 miliardi di euro in 100 giorni di guerra. L'Italia è il terz… - GoalItalia : L’Italia ritrova la Germania, Mancini annuncia cambi: “Credo che metterò giocatori freschi” ???? - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: In Germania pure la spd vota l'aumento del salario minimo a 12€ l'ora e un aumento delle pensioni. Ma in Italia non si… - GiovyDean : Nonostante le #sanzioni, in cento giorni di guerra, la #Russia ha incassato, dai combustibili fossili, 93 miliardi… -