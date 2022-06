Germania, Flick: 'Noi abbiamo la pressione della Coppa del Mondo, l'Italia no. Obiettivo Final Four' (Di lunedì 13 giugno 2022) Hansi Flick, tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia: "L'Italia st... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Hansi, tecnico, ha parlato in conferenza stampa alla vigiliasfida di Nations League contro l': "L'st...

Pubblicità

infoitsport : Germania, Flick: 'Italia buona squadra, ma voglio andare in vacanza con una vittoria' - infoitsport : Germania, Flick: “L’Italia sta facendo bene ma abbiamo un motivo per batterla” - SkySport : Germania, Flick: 'Italia buona squadra, ma voglio andare in vacanza con una vittoria' #SkySport #Germania #Flick… - sportli26181512 : Germania, Flick: 'Italia buona squadra, ma voglio andare in vacanza con una vittoria': Alla vigilia del quarto matc… - TUTTOJUVE_COM : Germania, Flick: 'Contro l'Italia tornano Rudiger e Gnabry' -