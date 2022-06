Genova | Pinotti | ' da Pericu sapienza amministrativa e generosità politica'

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Mi unisco con commozione al cordoglio dei parenti, degli amici e della città intera per la scomparsa di Beppe. Ho avuto l'onore di lavorare con lui in Comune durante il suo primo mandato da sindaco. È stato un grande maestro, di cui non potrò mai dimenticare, oltre alla, la lucidità e la". Lo afferma la senatrice del Pd Roberta, presidente della commissione Difesa.

