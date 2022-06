(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Sono addolorato per ladi Giuseppe. Èun professionista ed un giurista di grande valore, unoper la sua città e, per me, un amico". Così il presidente Massimo D'

Pubblicità

TV7Benevento : Genova: D'Alema, 'dolore per scomparsa Pericu, è stato un sindaco straordinario' - -

OlbiaNotizie

...della Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) il cui segretario era Massimo D'. Dal ... L'orientamento di massa nel Pci resta pro sovietico" (Finetti ricorda che "i portuali diper ...... non hanno letto 'Il Mostro' - continua l'ex premier - a proposito: secondo voi, il Pm di... Ma le fondazioni di D'e Minniti' Draghi's Boys'' Renzi sul Quirinale: 'Draghi Hanno sbagliato ... Genova: D'Alema, 'dolore per scomparsa Pericu, è stato un sindaco straordinario' Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Sono addolorato per la scomparsa di Giuseppe Pericu. È stato un professionista ed un giurista di grande valore, uno straordinario sindaco per la sua città e, per me, un am ...Genova, Fianco destr! Renzi nelle braccia di Bucci, ammucchiata di ex compagni(e), le elezioni un disastro per l'incesto Pd-grillini ...