Genova conferma Marco Bucci sindaco | da scommessa della Lega al bis al primo turno

A Genova il primo sindaco di centrodestra ha convinto: Marco Bucci, primo cittadino uscente, è stato riconfermato al primo turno dopo la sua storica elezione nel 2017, partita come scommessa della Lega. Sostenuto anche da Italia Viva, con Matteo Renzi che ha manifestato più volte stima nei suoi confronti attirandosi le critiche del centrosinistra, Bucci ha secondo le proiezioni SWG per Tgla7 il 55,9% di consensi, con una copertura del 5% e un margine di errore di due punti e mezzo percentuali. Un ampio margine sul suo principale rivale, l'avvocato Ariel Dello Strologo, candidato dell'area progressista, stimato intorno al 35,8%. Fallito quindi l'esperimento di un ...

