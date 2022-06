Genova, Bucci verso il bis al primo turno. La conferma delle proiezioni: ben oltre il 50% (Di lunedì 13 giugno 2022) È un risultato perfino superiore a quello degli exit poll quello restituito dalla prima proiezione elettorale Swg per La7 su Genova: il candidato del centrodestra e sindaco uscente, Marco Bucci, infatti, in questo primo responso si attesta al 55.9%. Gli exit poll di ieri sera lo avevano dato tra il 51% e il 55% a fronte di un possibile risultato di Ariel Dello Strologo, candidato del centrosinistra con il M5S, compreso tra il 36% e il 40%. Per Dello Strologo la prima proiezione parla di un consenso che si ferma al 35.8%. Per le prime proiezioni Bucci a Genova eletto al primo turno Dunque, benché si tratti di risultati più che parziali non sembra ci possano essere sorprese sul risultato di Genova: Marco Bucci si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) È un risultato perfino superiore a quello degli exit poll quello restituito dalla prima proiezione elettorale Swg per La7 su: il candidato del centrodestra e sindaco uscente, Marco, infatti, in questoresponso si attesta al 55.9%. Gli exit poll di ieri sera lo avevano dato tra il 51% e il 55% a fronte di un possibile risultato di Ariel Dello Strologo, candidato del centrosinistra con il M5S, compreso tra il 36% e il 40%. Per Dello Strologo la prima proiezione parla di un consenso che si ferma al 35.8%. Per le primeeletto alDunque, benché si tratti di risultati più che parziali non sembra ci possano essere sorprese sul risultato di: Marcosi ...

