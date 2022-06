Pubblicità

TV7Benevento : Genova: Bersani, 'cordoglio per Pericu, amico e straordinario amministratore' - - lecodisavona : Elezioni Comunali Genova 2022, Pierluigi Bersani a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Ariel Dello Str… -

La Repubblica

... figura di primissimo piano per la città di, per la quale ha sempre offerto la sua professionalità e disponibilità. Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze".: "Addio ad uno ...M, Fabi, Gazzé, Silvestri, Marcoré,, Subsonica, Negramaro, Tiromancino e tanti altri. ... un ipotetico viaggio intorno al mondo con una nave che salpa dal porto di. I suoni del mare e ... Pericu, il cordoglio del mondo politico. Bersani: "Perdo un amico e uno straordinario sindaco" Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Profondo cordoglio per la morte di Giuseppe Pericu, uno straordinario amministratore, un professionista e un uomo di grandissima classe, un amico". Così Pier ..."Perdiamo uno straordinario amministratore, un professionista e un uomo di grandissima classe, un amico di famiglia". E' il saluto via social di Pier Luigi Bersani, che con l'ex sindaco di Genova avev ...