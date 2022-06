Genoa | Marchetti al passo d'addio La Lazio sogna l'amarcord

Pubblicità

Commenta per primo Porte girevole in casa. Salutati Salvatore Sirigu e Federico, giunti rispettivamente a fine contratto e a fine carriera, il reparto più arretrato del Grifone potrebbe subire un rifacimento completo. L'...Commenta per primo Ilprepara una rivoluzione sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie B. Come si legge ... Sirigu,, Masiello e Destro sono in scadenza di contratto e si ...Invece l’infortunio alla spalla (lussazione) di Carnesecchi con l’Under 21 ha complicato tutto. C’è l’ipotesi anche un ritorno del ‘vecchio’ Federico Marchetti del Genoa La Lazio credeva di avere in m ...Il tecnico Blessin è in stretto contatto con la dirigenza per lavorare in sintonia e per sbagliare il meno possibile ...