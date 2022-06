(Di lunedì 13 giugno 2022) Laprepara ilprovando l'affondo per Johan. PRONTO ALL'USO - Con l'addio del centrale serbo se...

Pubblicità

Fiorentinanews : Il possibile sostituto di #Milenkovic? E' retrocesso con il #Genoa. Mentre alle spalle di #Biraghi... #Fiorentina - scorelawn : SERIE A 2022/05/22 Inter Milan 3 - 0 Sampdoria Salernitana 0 - 4 Udinese Sassuolo 0 - 3 AC Milan Spezia 0 - 3 Napo… - TUTTOB1 : Genoa: Vasquez nel mirino della Fiorentina - wazzaCN : @DogDiddio1908 @EItonMcCartney @Inter @JohnLemon_1908 abbiamo perso punti con lazio milan sampdoria torino genoa ju… - wazzaCN : @raspadoriano abbiamo perso punti con lazio milan sampdoria torino genoa juve fiorentina bologna napoli atalanta… -

Calciomercato.com

... Patrizia Panico, ex calciatrice e allenatrice della squadra femminile della, Luigi ... giornalista e presidente Ussi Toscana, Michele Sbravati, responsabile settore giovanileCricket ...Venezia,e Cagliari, retrocesse dalla Serie A, sostituiranno invece Lecce, Cremonese e Monza, ... Bologna, Cremonese (promossa), Empoli,, Inter, Juventus, Lazio, Lecce (promossa), ... Genoa, la Fiorentina si è convinta: sarà Vasquez il dopo Milenkovic La Fiorentina mette nel mirino Johan Vasquez. Il difensore del Genoa è tra quelli in cima alla lista dei desideri di Vincenzo Italiano, nel.La Fiorentina mette nel mirino Johan Vasquez. Il difensore del Genoa è tra quelli in cima alla lista dei desideri di Vincenzo Italiano, nel caso ...