Gender gap | Italia penultima in Europa per tasso di occupazione femminile

Il Gender gap Italiano non accenna a diminuire, anzi. La pandemia, come purtroppo era prevedibile, ha ampliato il ritardo dell'Italia nella partecipazione femminile al mondo del lavoro. Nel 2021 il tasso di attività femminile (ovvero la quota percentuale attiva sul totale della popolazione) si è attestato al 55,4%, contro il 68,5% della media europea. Il nostro Paese si ferma così al penultimo posto della classifica degli Stati Ue, con un valore superiore solo alla Romania.

