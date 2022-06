GdS – Haaland al City | che affare | ‘Club fatto su misura per le mie ambizioni E Guardiola è un grande’

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 12:59:29 Arrivano conferme dalla rosea: Ufficializzato il passaggio del norvegese dal Borussia per cinque anni. Guadagnerà 112 milioni di euro in totale. E nelle casse del club tedesco entreranno 60 milioni per la clausola d’uscita Nessuna sorpresa, perché la trattativa era nota e si attendeva solo l’ufficialità: Erling Brautè un giocatore del Manchester, un colpo clamoroso per uno tra gli attaccanti più forti del mondo. Orgoglio — Il norvegese, che ha firmato un quinquennale (andrà a guadagnare 112 milioni di euro, mentre nella casse del club tedesco entreranno 60 milioni per la clausola d’uscita), ha parlato al sito ufficiale del club: “È un giorno di orgoglio per me e la mia famiglia. Ho sempre guardato il Manchestere mi è piaciuto farlo nelle ultime stagioni. Non puoi fare a meno di ammirare ...