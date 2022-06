Gazzetta – Real Madrid: l’addio di Marcelo, il madridista più vincente (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 21:17:08 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta dello Sport: A Valdebebas si congeda l’esterno brasiliano pescato nel 2006 da Baldini: finché il fisico l’ha sostenuto è stato tra i protagonisti dell’epopea blanca Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci 12 giugno– Madrid Domani alle 13 a Valdebebas si ammaina una bandiera. È l’ora fissata per l’addio a Marcelo Vieira da Silva Junior. Una bandiera che è attaccata all’asta Madridista con tutto il cuore. Una bandiera blanca che sventola dal novembre del 2006, quando Franco Baldini l’andò a prendere a Rio, sua città natale: Marcelo era un 18enne del Fluminense, appena arrivato in prima squadra e apparso a sorpresa nella prima lista dei convocati del ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-12 21:17:08 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalladello Sport: A Valdebebas si congeda l’esterno brasiliano pescato nel 2006 da Baldini: finché il fisico l’ha sostenuto è stato tra i protagonisti dell’epopea blanca Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci 12 giugno–Domani alle 13 a Valdebebas si ammaina una bandiera. È l’ora fissata perVieira da Silva Junior. Una bandiera che è attaccata all’astaista con tutto il cuore. Una bandiera blanca che sventola dal novembre del 2006, quando Franco Baldini l’andò a prendere a Rio, sua città natale:era un 18enne del Fluminense, appena arrivato in prima squadra e apparso a sorpresa nella prima lista dei convocati del ...

