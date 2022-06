Pubblicità

CorSport : #Gatti, l'incredibile storia: dalla #SerieD all'#Italia e alla #Juve ?? - sportli26181512 : #Gatti, l'incredibile storia: dalla Serie D all'Italia e alla Juve: Papà Ludovico, ex allenatore, ci racconta l’asc… - serieB123 : Gatti, l'incredibile storia: dalla Serie D all'Italia e alla Juve - professorroybi1 : Incredibile il silenzio dei media su Gatti...nn ha scuola Inter - CellaVinaria10 : -

Una telefonata allunga la vita, diceva un famoso spot, oppure può stravolgerla. "Dimentica le vacanze, sei convocato con l'Italia" . Federico, abituato a salire sui tetti e non solo a sbranare i centravanti, come ha dimostrato all'esordio azzurro con Abraham e Kane , si trovava in un'agenzia torinese per ritirare i documenti. Valigia ......e soldi per lui" . Zerbin ha conquistato la fiducia di Grosso ed è diventato un titolare inamovibile del Frosinone segnando pure 9 reti. La Nazionale ha suggellato una stagione. "E' ...Papà Ludovico, ex allenatore, ci racconta l’ascesa incredibile di Federico: "Dopo il mio esonero al Pavarolo, venne promosso in prima squadra. Uno sciopero dei più anziani lo portò in difesa" A fine m ...Dalla Serie D alla Serie A, una storia quella di Federico Gatti che ha dell'incredibile. Il difensore italiano fino a pochi anni fa non era neanche un calciatore professionista e giocava a calcio come ...