Gas israeliano per l’Italia. Draghi ha tre soluzioni (Di lunedì 13 giugno 2022) La guerra russa contro l’Ucraina e le sue conseguenze, a partire dalla necessità per l’Italia di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, la cooperazione bilaterale e la lotta all’antisemitismo. Questa l’agenda della missione di due giorni in Israele di Mario Draghi. Il presidente del Consiglio incontrerà il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Naftali Bennett e Yair Lapid, ministro degli Esteri, figura molto in sintonia con l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden e che, se saranno rispettati gli accordi di rotazione nella coalizione di governo (il quale però non può dormire sonni sereni alla Knesset), sarà premier nell’estate del 2023. Al centro degli incontri ci saranno il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la situazione in Ucraina e la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi in atto, i ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) La guerra russa contro l’Ucraina e le sue conseguenze, a partire dalla necessità perdi diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, la cooperazione bilaterale e la lotta all’antisemitismo. Questa l’agenda della missione di due giorni in Israele di Mario. Il presidente del Consiglio incontrerà il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Naftali Bennett e Yair Lapid, ministro degli Esteri, figura molto in sintonia con l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden e che, se saranno rispettati gli accordi di rotazione nella coalizione di governo (il quale però non può dormire sonni sereni alla Knesset), sarà premier nell’estate del 2023. Al centro degli incontri ci saranno il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la situazione in Ucraina e la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi in atto, i ...

