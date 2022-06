Gardaland Night is Magic, la ‘notte bianca’ inaugura l’apertura fino alle 23 (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La nuova stagione di Gardaland Resort entra nel vivo con uno degli eventi più coinvolgenti dell’anno: Gardaland Night is Magic. A partire da sabato 18 giugno – anticipando di qualche giorno l’arrivo della stagione estiva – e fino a domenica 11 settembre il Parco prolungherà l’apertura fino alle ore 23:00 permettendo così ai Visitatori di godere della magia di Gardaland per ben 13 ore, facendosi trasportare dal divertimento e dalle emozioni che ogni area del Parco riesce a trasmettere. Ad aprire “le danze”, proprio il 18 giugno, sarà la Notte Bianca, l’imperdibile evento – sotto il cielo stellato di Castelnuovo del Garda – durante il quale l’apertura verrà prolungata ulteriormente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La nuova stagione diResort entra nel vivo con uno degli eventi più coinvolgenti dell’anno:is. A partire da sabato 18 giugno – anticipando di qualche giorno l’arrivo della stagione estiva – ea domenica 11 settembre il Parco prolungheràore 23:00 permettendo così ai Visitatori di godere della magia diper ben 13 ore, facendosi trasportare dal divertimento e demozioni che ogni area del Parco riesce a trasmettere. Ad aprire “le danze”, proprio il 18 giugno, sarà la Notte Bianca, l’imperdibile evento – sotto il cielo stellato di Castelnuovo del Garda – durante il qualeverrà prolungata ulteriormente ...

