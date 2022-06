Futsal, Serie A Femminile: il Falconara è campione d'Italia (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Città di Falconara è campione d'Italia. La squadra marchigiana vince la Serie A Femminile di Futsal 2021/2022. Un anno dopo l'amaro ko casalingo contro il Montesilvano (oggi Pescara), le marchigiane sventolano il... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Città did'. La squadra marchigiana vince ladi2021/2022. Un anno dopo l'amaro ko casalingo contro il Montesilvano (oggi Pescara), le marchigiane sventolano il...

