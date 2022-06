Furti nella villa di Alba Parietti | lo sfogo social | Spariti ricordi importanti e pezzi di abbigliamento irripetibili

Pubblicità

zazoomblog : Alba Parietti racconta dei furti nella sua casa: “Sono arrabbiata ma non denuncio” - #Parietti #racconta #furti… - infoitinterno : Alba Parietti racconta dei furti nella sua casa: “Sono arrabbiata ma non denuncio” - laViscontina : @gippu1 Nelle stesse ore di quella torrida estate, segnalo il furto a mia madre di una Fiat Punto blu metallizzato,… - Nazione_Pistoia : Pistoia, 'Assediati da una banda di ladri nella notte' -

LA NAZIONE

La conduttrice racconta di aver notato la scomparsa di abiti e accessori costosi, ma sceglie di non sporgere ...Ma esattamente, per quale motivoin casa per la showgirl Alba Parietti Oggetti di grande ... Nello specifico la showgirl ha colto l'occasione per annunciare chesua casa non c'è più nulla ... Pistoia, "Assediati da una banda di ladri nella notte" Durante il Tribeca Games Festival, abbiamo provato una lunga demo di As Dusk Falls, avventura interattiva in arrivo su PC, Xbox Series X e Game Pass.E' uno sfogo amaro quello che Alba Parietti affida ai social, dopo aver notato la scomparsa dalla sua villa di alcune cose di valore. "Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti: vesti ...