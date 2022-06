Francia in economia di guerra, cos’è e cosa cambia per il Paese dopo l’annuncio di Macron (Di lunedì 13 giugno 2022) Francia in economia di guerra: l’annuncio del presidente Emmanuel Macron durante la sua partecipazione all’inaugurazione dell’Eurosartory. Francia in economia di guerra, cosa cambia per il Paese dopo l’annuncio di Macron Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in occasione della sua partecipazione all’Eurosartory, la mostra internazionale di difesa e sicurezza del territorio più importante al mondo. In questa circostanza, a meno di 24 ore dal primo turno delle elezioni legislative che si sono tenute nel Paese nella giornata di domenica 12 giugno, il presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022)indidel presidente Emmanueldurante la sua partecipazione all’inaugurazione dell’Eurosartory.indiper ildiIl presidente francese Emmanuelha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in occasione della sua partecipazione all’Eurosartory, la mostra internazionale di difesa e sicurezza del territorio più importante al mondo. In questa circostanza, a meno di 24 ore dal primo turno delle elezioni legislative che si sono tenute nelnella giornata di domenica 12 giugno, il presidente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'La Francia è entrata in un'economia di guerra per cui credo, dovremo organizzarci in modo duraturo', ha detto il… - fattoquotidiano : Macron: “La Francia è entrata in un’economia di guerra. Serve un’industria europea della Difesa molto più forte” - domenicosabell1 : Macron: 'Francia è entrata in economia di guerra: bisogna organizzarsi' - UltimaOra_24 : Francia ????, Macron: “Siamo entrati in economia di guerra” #Breaking24 - ilnonnosimpson : RT @GeopoliticalCen: Macron: la Francia si avvia ad una economia di guerra -