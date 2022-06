Francia: Fratoianni, 'risultato Melenchon straordinario' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il risultato di Jean Luc Melenchon e della sua coalizione alle elezioni politiche in Francia è straordinario: la scelta inedita di unire France Insoumise con Verdi, Socialisti e comunisti ha consentito di portare la sinistra al secondo turno con il partito di Macron e di contendere, quindi, la maggioranza dei seggi nel Parlamento francese. La scelta intelligente di Melenchon ha consentito alla sinistra e agli ambientalisti francesi di bucare il tetto di cristallo del voto utile, che li aveva sempre penalizzati in precedenza.“ Lo scrive su Facebook il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. “Offrire l'idea di poter contendere lo spazio del governo -aggiunge- e sottrarlo a Macron e, ancora di più alla Le Pen, ha certamente premiato. La coalizione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ildi Jean Luce della sua coalizione alle elezioni politiche in: la scelta inedita di unire France Insoumise con Verdi, Socialisti e comunisti ha consentito di portare la sinistra al secondo turno con il partito di Macron e di contendere, quindi, la maggioranza dei seggi nel Parlamento francese. La scelta intelligente diha consentito alla sinistra e agli ambientalisti francesi di bucare il tetto di cristallo del voto utile, che li aveva sempre penalizzati in precedenza.“ Lo scrive su Facebook il segretario di Sinistra italiana Nicola. “Offrire l'idea di poter contendere lo spazio del governo -aggiunge- e sottrarlo a Macron e, ancora di più alla Le Pen, ha certamente premiato. La coalizione ...

Pubblicità

TV7Benevento : Francia: Fratoianni, 'risultato Melenchon straordinario' - - raveragiuliano : RT @PieraBelfanti: Da Bruxelles via libera alla direttiva sul #salariominimo e si riaccende il dibattito interno; Lega e Forza Italia e FdI… - aranciaverde : RT @PieraBelfanti: Da Bruxelles via libera alla direttiva sul #salariominimo e si riaccende il dibattito interno; Lega e Forza Italia e FdI… - sologiuma : RT @PieraBelfanti: Da Bruxelles via libera alla direttiva sul #salariominimo e si riaccende il dibattito interno; Lega e Forza Italia e FdI… - ClemensDaniela : RT @PieraBelfanti: Da Bruxelles via libera alla direttiva sul #salariominimo e si riaccende il dibattito interno; Lega e Forza Italia e FdI… -

Fratoianni: 'Dalla Francia un'ottima notizia' Straordinario risultato di Jean Luc Melenchon e della sua coalizione alle elezioni politiche in Francia. La scelta inedita di unire France Insoumise con Verdi, Socialisti e comunisti ha consentito di portare la sinistra al secondo turno con il partito di Macron e di contendere, quindi, la ... Adesso Letta deve decidere se immolarsi con i grillini o dare vita all'area Draghi È l'area Draghi, oggi, in Italia, ed è l'area Macron in Francia. È uno spazio che esiste. Non dare ... Il cosiddetto "campo largo" " da Nicola Fratoianni a Carlo Calenda passando per Bersani, Conte, ... Il Sannio Quotidiano Francia: Fratoianni, 'risultato Melenchon straordinario' (Adnkronos) - "Il risultato di Jean Luc Melenchon e della sua coalizione alle elezioni politiche in Francia è straordinario ... Lo scrive su Facebook il segretario di Sinistra italiana Nicola ... Contende a Macron la maggioranza dei seggi in Parlamento Roma, 13 giu. (askanews) - "Il risultato di Jean Luc Melenchon e della sua coalizione alle elezioni politiche in Francia è straordinario: la scelta inedita di unire France Insoumise con Verdi, Sociali ... Straordinario risultato di Jean Luc Melenchon e della sua coalizione alle elezioni politiche in. La scelta inedita di unire France Insoumise con Verdi, Socialisti e comunisti ha consentito di portare la sinistra al secondo turno con il partito di Macron e di contendere, quindi, la ...È l'area Draghi, oggi, in Italia, ed è l'area Macron in. È uno spazio che esiste. Non dare ... Il cosiddetto "campo largo" " da Nicolaa Carlo Calenda passando per Bersani, Conte, ... Francia: Fratoianni, 'risultato Melenchon straordinario' (Adnkronos) - "Il risultato di Jean Luc Melenchon e della sua coalizione alle elezioni politiche in Francia è straordinario ... Lo scrive su Facebook il segretario di Sinistra italiana Nicola ...Roma, 13 giu. (askanews) - "Il risultato di Jean Luc Melenchon e della sua coalizione alle elezioni politiche in Francia è straordinario: la scelta inedita di unire France Insoumise con Verdi, Sociali ...