Francia-Croazia | le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Francia-Croazia, gara valida per la quarta giornata del girone 1 della lega A di Nations League. Calcio d'inizio alle ore 20.45 allo Stade de France. Arbitro dell'incontro è Orel Grinfeld. La partita sarà visibile su TV8 e Sky Sport 1 La Francia, campione in carica della manifestazione, si trova per il momento all'ultimo posto del girone. Infatti finora gli uomini di Didier Deschamps hanno collezionato 2 punti in tre gare. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Danimarca, sono arrivati due pareggi contro Croazia e Austria. I transalpini si schierano con il 4-4-2, torna in avanti la coppia Mbappé-Benzema. Confermato in porta il poetiere del Milan Mike Maignan. La Croazia si trova al terzo posto con 4 punti. Dopo la pesante sconfitta ...

