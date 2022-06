Fondo Nuove Competenze | le aziende potranno scegliere fra anticipo e saldo Le novità

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ci sonoin merito al: leche ne hanno fatto richiesta entro la data di scadenza, ossia entro la fine del mese di giugno 2021,fra l’e ildiretto delle risorse finanziabili. Lo rende noto l’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro – specificando che il decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022 riguarda le istanze presentate entro il 30 giugno 2021. A cosa serve ilIl, cofinanziato dalSociale Europeo dai contributi dello Stato, permette di pagare le ore ...

Pubblicità

ZettiGiuliano : RT @mariobianchi18: Il #13giugno 1979 moriva #DemetrioStratos. Poeta e musicista. Nel '67 cantante de I Ribelli (Pugni chiusi). Nel '72 fon… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #13giugno 1979 moriva #DemetrioStratos. Poeta e musicista. Nel '67 cantante de I Ribelli (Pugni chiusi). Nel '72 fon… - assolavoro : ??#FNC Disponibile a questo link ?? - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Il #13giugno 1979 moriva #DemetrioStratos. Poeta e musicista. Nel '67 cantante de I Ribelli (Pugni chiusi). Nel '72 fon… - Lavorosole24ore : Ridotto il rimborso anticipato per il Fondo nuove competenze -

Informazione Fiscale

... legenerazioni hanno incorporato questo sentimento, che tutto ciò che viene fatto va orientato a una sostenibilità che non è solo economica, ma anche sociale ed ambientale". "Andare a- ...Presto, continua il presidente, arriveranno altre strutture: "Con 500milioni complessivi ... La prospettiva, conclude il presidente, dovrà essere un rafforzamento del sistema sanitario: "Il... Fondo Nuove Competenze 2022, novità su anticipo e saldo per le domande già presentate Il presidente agli Stati generali della salute in Toscana sostiene la necessità che “le risorse dello Stato destinate alla sanità e alla salute pubblica siano ampliate” e aggiunge: “Nessuno mi parli p ...le richieste rivolte dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al ministro della salute Roberto Speranza ...