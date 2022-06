Fondazione Cinema per Roma, una Festa lunga un anno: tutte le attività in arrivo (Di lunedì 13 giugno 2022) Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione delle prossime attività promosse dalla Fondazione Cinema per Roma. In attesa della diciassettesima Festa del Cinema, la Capitale si anima infatti di numerosi eventi e proiezioni di capolavori della settima arte, in versione restaurata. Dal centro alla periferia fino ai luoghi simbolo della Città Eterna. Roma, nei mesi a venire, ha in serbo un calendario ricco di eventi con lo scopo di mettere il Cinema in primo piano, che culminerà con la diciassettesima Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre 2022). Ad annunciarlo è stato Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, in ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022) Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione delle prossimepromosse dallaper. In attesa della diciassettesimadel, la Capitale si anima infatti di numerosi eventi e proiezioni di capolavori della settima arte, in versione restaurata. Dal centro alla periferia fino ai luoghi simbolo della Città Eterna., nei mesi a venire, ha in serbo un calendario ricco di eventi con lo scopo di mettere ilin primo piano, che culminerà con la diciassettesimadeldi(13-23 ottobre 2022). Ad annunciarlo è stato Gian Luca Farinelli, Presidente dellaper, in ...

