(Di lunedì 13 giugno 2022) Domaniaffronterà di nuovo la Germania. L’allenatore della Nazionale tedesca, Hans-Dieter, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “sta facendo bene. Hanno una buonae possonolaNazionale per i. Noipiùa causa del, ma avremo sicuramente un miglioramento nei mesi a venire”. Su Kimmich e Goretzka: “Non li ho visti stanchi, da una parte dobbiamo avere una certa stabilità, dall’altra bisogna vedere come stanno tutti. A quel punto poi prenderemo una decisione. Ci stiamo anche preparando con molta attenzione e serietà per questa partita contro ...

Pubblicità

sportli26181512 : Nations League, Flick lancia la Germania: 'Vogliamo battere l'Italia': Il tecnico tedesco alla vigilia della sfida… - napolista : Flick: «L’Italia può creare la propria squadra nei prossimi anni, noi siamo più sotto pressione per il Mondiale» I… - sportmediaset : Flick avvisa l'Italia: 'Proveremo a vincere, vogliamo la Final Four' #flick #germaniaitalia #nationsleague… - napolista : La Faz: i giocatori della #Germania fanno fatica a ricordare l’ultima vittoria della Nazionale Critiche alla squad… - infoitsport : Germania, il CT Flick: 'Siamo delusi, volevamo vincere. Con l'Italia vogliamo rigenerarci' -

Analizzeremo tutto il resto con attenzione e proveremo a vincere in casa contro. Vogliamo andare in vacanza con un successo", ha aggiunto. "Il nostro obiettivo in Nations League è ...Hansi, allenatore della Germania , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro, valida per la Lega A di Nations League 2022/2023 . Questa'analisi del ...