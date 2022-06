Fiumicino | sorpresi a rubare al duty free dell’aeroporto | denunciati tre viaggiatori

(Di lunedì 13 giugno 2022)– Nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato 3 persone per tentato furto. In tre distinti interventi presso ilsituato al Terminal 3 – Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato 3, che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all’interno dei loro bagagli a mano. Notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i militari, i tre sono stati trovati in possesso di prodotti di profumeria del valore di diverse centinaia di euro. Tutti e 3 i fermati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto ...

Il Faro online

