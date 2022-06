Fisco: Lega, 'servono rottamazione cartelle esattoriali e superamento Fornero' (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - La Lega "chiede di prevedere una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali". È una delle proposte, secondo alcune fonti, emerse nel corso della riunione in via Bellerio a Milano con il segretario Matteo Salvini. Altre richieste della Lega sono: "detassare straordinari e premi di produzione, lavorare ad una riforma delle pensioni equa superando la legge Fornero, prevedere un tetto europeo allo spread per evitare speculazioni contro l'economia italiana". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - La"chiede di prevedere una nuovadelle". È una delle proposte, secondo alcune fonti, emerse nel corso della riunione in via Bellerio a Milano con il segretario Matteo Salvini. Altre richieste dellasono: "detassare straordinari e premi di produzione, lavorare ad una riforma delle pensioni equa superando la legge, prevedere un tetto europeo allo spread per evitare speculazioni contro l'economia italiana".

Pubblicità

pinoTiranti : @ladyonorato Chi ha il coraggio di votare x Lega e F.I.alle prossime elezioni se sono in combutta con Draghi.....io… - PAwhistleblower : RT @EmilianaCarifi: @reportrai3 La gente perbene vuole sapere quanti e quali sono gli indagati in politica (per eventualmente non rivotarli… - kontross : RT @EmilianaCarifi: @reportrai3 La gente perbene vuole sapere quanti e quali sono gli indagati in politica (per eventualmente non rivotarli… - gjscco : RT @EmilianaCarifi: @reportrai3 La gente perbene vuole sapere quanti e quali sono gli indagati in politica (per eventualmente non rivotarli… - consuelocamb : RT @EmilianaCarifi: @reportrai3 La gente perbene vuole sapere quanti e quali sono gli indagati in politica (per eventualmente non rivotarli… -