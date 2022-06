Firenze | proteste all’arrivo del ministro Speranza agli stati generali della salute I pensionati Usb gli urlano | “Buffone | assassino”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Stamattina asi è svolto l’evento conclusivo degliin Toscana. Per l’occasione è arrivato in città ilRoberto. Il convegno si è svolto nel cinema teatro La Compagnia, hanno partecipato anche il presidenteRegione Eugenio Giani, l’assessore allaSimone Bezzini e Serena Spinelli, assessore alle Politiche sociali.deldecine di manifestanti sonoallontanati dal teatro e hanno organizzato un presidio in piazza San Marco. Urla e fischi contro il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... con l'intensificazione in primavera died iniziative civili nel mondo comunista, in ... e docente al Lorenzo de' Medici " The Italian International Institute di. È membro del ..."La guerra in Ucraina " ha detto a- è un fatto terribile ma l 'allarme sul blocco delle ... ledi piazza a Delhi sono andate avanti per quattordici mesi ma serve una mobilitazione ... Firenze, proteste all’arrivo del ministro Speranza agli stati generali della salute E lo hanno fatto battendo mestoli contro pentole vuote, a simboleggiare le famiglie che non riescono più a mettere insieme il pranzo con la cena. L’aumento dei prezzi preoccupa le associazioni dei con ...Durante la manifestazione una delegazione delle Associazioni di Consumatori Toscane è stata ricevuta da delegati del Prefetto di Firenze ...