Fiorentina, Barone: «Champions nel 2024? Pensiamo solo a migliorare»

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato dei prossimi obiettivi della formazione viola. Le sue dichiarazioni

Joe Barone parla così dei futuri obiettivi della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Champions nel 2024? Un passo alla volta, lavoriamo per migliorare. La cosa bella è che siamo tornati in Europa. Ora speriamo di avere l'apertura del Viola Park per questa stagione».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

