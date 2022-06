FIFA 23: La Juventus avrà nuovamente la licenza ufficiale? (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo tre anni la licenza ufficiale della Juventus potrebbe tornare nel roster di FIFA 23. L’indizio potrebbe essere arrivato dal comunicato divulgato da Konami per ufficializzare un accordo che prevede la partnership con il Monza neo promosso in Serie A. Nel comunicato divulgato dalla software house nipponica è presente anche l’elenco delle squadre italiane che hanno un contratto in essere e manca la Juventus: “L’accordo tra KONAMI e AC Monza dà seguito alle già esistenti collaborazioni con altri top club italiani come AS Roma, SS Lazio, SSC Napoli, Atalanta BC e AC Milan.” ha dichiarato Konami. Questo potrebbe significare che il contratto tra la Juventus e Konami con ogni probabilità non verrà rinnovato e quindi finalmente potremo riavere la Juventus in ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo tre anni ladellapotrebbe tornare nel roster di23. L’indizio potrebbe essere arrivato dal comunicato divulgato da Konami per ufficializzare un accordo che prevede la partnership con il Monza neo promosso in Serie A. Nel comunicato divulgato dalla software house nipponica è presente anche l’elenco delle squadre italiane che hanno un contratto in essere e manca la: “L’accordo tra KONAMI e AC Monza dà seguito alle già esistenti collaborazioni con altri top club italiani come AS Roma, SS Lazio, SSC Napoli, Atalanta BC e AC Milan.” ha dichiarato Konami. Questo potrebbe significare che il contratto tra lae Konami con ogni probabilità non verrà rinnovato e quindi finalmente potremo riavere lain ...

