Festival di Sanremo 2023, il regolamento: serate, selezione artisti e cover (Di lunedì 13 giugno 2022) Mancano ancora 239 giorni al prossimo Festival di Sanremo, ma la Rai oggi ha già pubblicato il regolamento della prossima edizione della kermesse. Anche il prossimo anno Sanremo andrà in onda dal Teatro Ariston per 5 serate dal 7 all'11 febbraio 2023 (salvo eccezionali esigenze di palinsesto). Come nel 2022, anche questa volta gli artisti in gara saranno 25, di cui 3 provenienti da Sanremo Giovani. La quarta serata sarà quella 'speciale', durante la quale i cantanti interpreteranno una cover – da loro individuata in accordo con il direttore artistico e con RAI – tratta dal repertorio italiano ed internazionale degli anni '60, '70 e '80 e '90. Potranno essere scelte canzoni la cui pubblicazione – in ambito nazionale ed ...

