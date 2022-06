Festa del Cinema 2022 prende forma, in estate Floating Theatre, Parco degli Acquedotti e Maxxi (Di lunedì 13 giugno 2022) La Fondazione Cinema per Roma presenta la sua estate 2022 con proiezioni, incontri e iniziative nei luoghi iconici della città, da Via Veneto al Parco degli Acquedotti, dal Maxxi al Floating Theatre, poi sarà Festa del Cinema Proiezioni, incontri e iniziative nei luoghi iconici della Capitale, dal centro alla periferia: la Fondazione Cinema per Roma realizzerà, dalla prossima estate, un programma di attività che si svolgerà lungo tutto il corso dell’anno fino ad arrivare alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre 2022). A partire dal gennaio 2023, inoltre, la Fondazione si occuperà ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) La Fondazioneper Roma presenta la suacon proiezioni, incontri e iniziative nei luoghi iconici della città, da Via Veneto al, dalal, poi saràdelProiezioni, incontri e iniziative nei luoghi iconici della Capitale, dal centro alla periferia: la Fondazioneper Roma realizzerà, dalla prossima, un programma di attività che si svolgerà lungo tutto il corso dell’anno fino ad arrivare alla diciassettesima edizione delladeldi Roma (13-23 ottobre). A partire dal gennaio 2023, inoltre, la Fondazione si occuperà ...

