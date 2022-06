FEI Endurance World Championship Verona 2022 | sport | salute e ambiente sono il filo conduttore

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022) In vista dei FEI, che andranno in scena all’Isola della Scala dal 19 al 23 ottobre,già partiti i lavori di riqualificazione e tutela del patrimonio paesaggistico e rurale. L’Event President, Diego Albiero, ha spiegato il progetto: “Questo Mondiale è il risultato di un rapporto in crescita continua, in termini di condivisione, con le eccellenze produttive del nostro territorio. Non siamo un’entità a sé stante rispetto a Isola della Scala. Siamo una parte del tutto che contribuisce alla valorizzazione del sistema turistico-culturale locale. La sinergia con il comune di Isola della Scala, con l’Ente Fiera del Riso e con le aziende agricole del territorio si basa, da 3 anni a questa parte, sulla comune passione per i cavalli e per ...