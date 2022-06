Fedez e il tumore al pancreas: "Quando penso ai miei figli...". Lo sfogo rubato: in lacrime (Di lunedì 13 giugno 2022) Fedez ha passato un brutto momento. L'intervento al pancreas per la rimozione di un tumore ha lasciato tutti senza parole. Lui stesso, sui social, ha raccontato tutti i momenti di quel periodo da dimenticare, ed ha ricevuto l'abbraccio di tutti. Ma qualcosa accade il 12 giugno Quando pubblica alcuni audio privati sul suo profilo Instagram, tra le Stories. In pratica Fedez decide di rendere pubbliche le conversazioni con lo psicologo che lo segue. Fedez piange, si dispera: chiunque l'avrebbe fatto. “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)ha passato un brutto momento. L'intervento alper la rimozione di unha lasciato tutti senza parole. Lui stesso, sui social, ha raccontato tutti i momenti di quel periodo da dimenticare, ed ha ricevuto l'abbraccio di tutti. Ma qualcosa accade il 12 giugnopubblica alcuni audio privati sul suo profilo Instagram, tra le Stories. In praticadecide di rendere pubbliche le conversazioni con lo psicologo che lo segue.piange, si dispera: chiunque l'avrebbe fatto. “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere unal. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della ...

