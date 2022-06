(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ho ascoltato l'intervento di Giorgiain, a sostegno della candidata di Vox alla Presidenza dell'Andalusia e mi sono chiesta se una volta varcate le frontiere nazionali si trasformi e, come per magia, torni ad essere la leader di, con brutale intolleranza per le questioni di genere, che abbiamo sempre conosciuto, dismettendo così il moderatismo ingannevole che cerca di utilizzare in". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina. "Nel suo interventoha tirato fuori tutto il corredo del complottismo nero: la lobby gay, la cultura della morte, il cappio della finanza internazionale, temi che incerca di dissumulare goffamente. Credo - conclude ...

Pubblicità

TV7Benevento : Fdi: Picierno (Pd), 'Meloni fa moderata in Italia, in Spagna complottista estrema destra' - -

Il Tempo

...231 è stato presentato dal Ppe assieme ai Conservatori e Riformisti (in cui c'è la delegazione) ... Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Alessandra Moretti e Pina. L'...Mi chiedo - continua- come possa una emittente italiana dare spazio alla vergognosa ... Intanto, il presidentedel Copasir, Adolfo Urso , fa sapere che "è già prevista una specifica ... Fdi: Picierno (Pd), 'Meloni fa moderata in Italia, in Spagna complottista estrema destra' Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. "Nel suo intervento Meloni ha tirato fuori tutto il corredo del complottismo nero: la lobby gay, la cultura della morte, il cappio della ...L'emendamento 231 è stato presentato dal Ppe assieme ai Conservatori e Riformisti (in cui c'è la delegazione Fdi) e al gruppo Id (dove siede ... Alessandra Moretti e Pina Picierno. (ANSA).