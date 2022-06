FdI avanti ovunque, si profila il sorpasso sulla Lega. Gli equilibri del centrodestra destinati a mutare (Di lunedì 13 giugno 2022) Fratelli d’Italia cresce dappertutto. Sono soddisfatti i primi commenti che arrivano da Fratelli d’Italia in attesa che Giorgia Meloni commenti i risultati del voto amministrativo, in serata, a via della Scrofa. C’è entusiasmo per le vittorie di Palermo e Genova, che premiano il centrodestra unito, ma c’è anche l’affermazione del simbolo e il ‘sorpasso’ sulla Lega in molti comuni. Basti pensare che a Verona, dove spicca l’affermazione a sorpresa dell’ex calciatore della Roma dello scudetto, Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, Fratelli d’Italia, almeno secondo la proiezione Swg per la7 relativa al voto di lista con l’11,6% supera il Carroccio che si ferma al 6,1%. LEGGI ANCHE La sciocca polemica contro la Meloni per la mascherina al seggio. No vax sempre più settari L'Aquila, Biondi riconfermato. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Fratelli d’Italia cresce dappertutto. Sono soddisfatti i primi commenti che arrivano da Fratelli d’Italia in attesa che Giorgia Meloni commenti i risultati del voto amministrativo, in serata, a via della Scrofa. C’è entusiasmo per le vittorie di Palermo e Genova, che premiano ilunito, ma c’è anche l’affermazione del simbolo e il ‘in molti comuni. Basti pensare che a Verona, dove spicca l’affermazione a sorpresa dell’ex calciatore della Roma dello scudetto, Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, Fratelli d’Italia, almeno secondo la proiezione Swg per la7 relativa al voto di lista con l’11,6% supera il Carroccio che si ferma al 6,1%. LEGGI ANCHE La sciocca polemica contro la Meloni per la mascherina al seggio. No vax sempre più settari L'Aquila, Biondi riconfermato. ...

