Famosa cantante va a Ballando con le stelle: ecco chi è e che ha detto (Di lunedì 13 giugno 2022) In queste ore stanno cominciando a trapelare i nomi dei primi concorrenti che prenderanno parte alla prossima stagione di Ballando con le stelle, la numero 17. Stando a quanto emerso da un articolo pubblicato sulla rivista Grazie dei Fiori, pare che Milly Carlucci sia riuscita ad ottenere il sì anche di una cantante molto Famosa. Scopriamo di chi stiamo parlando e cosa ha dichiarato la diretta interessata. ecco chi è la Famosa cantante che sarà a Ballando con le stelle 17 Nella prossima stagione di Ballando con le stelle pare parteciperà anche una Famosa cantante come concorrente, ovvero, Iva Zanicchi. Durante una recente intervista l’Aquila di Ligonchio avrebbe ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 13 giugno 2022) In queste ore stanno cominciando a trapelare i nomi dei primi concorrenti che prenderanno parte alla prossima stagione dicon le, la numero 17. Stando a quanto emerso da un articolo pubblicato sulla rivista Grazie dei Fiori, pare che Milly Carlucci sia riuscita ad ottenere il sì anche di unamolto. Scopriamo di chi stiamo parlando e cosa ha dichiarato la diretta interessata.chi è lache sarà acon le17 Nella prossima stagione dicon lepare parteciperà anche unacome concorrente, ovvero, Iva Zanicchi. Durante una recente intervista l’Aquila di Ligonchio avrebbe ...

Pubblicità

IsaeChia : #BallandoconleStelle 17, una famosa cantante ufficializza la sua presenza nel cast: “Ho detto a Milly Carlucci di n… - andreabell96 : @PeppLight Ma che c'entra ??, l'altra in foto è una famosa cantante sarda ?? - Sig_SupaidaMan : @chromedend @nequenecatque @Elodiedipa A una cantante famosa con > 70 k follower brucia il culetto e fa l'offesa so… - minsuungiie_ : e vi prego, rispettateli e amateli. è inutile iniziare guerre stupide sul 'il cantante che seguo io è meglio, ha ri… - unleasholyhell : non io che prendo un colpo ogni volta che becco taylor in radio come se non fosse la cantante più famosa d’America ?????? -