Fabio Ridolfi da oggi in sedazione profonda, la sua richiesta di suicidio assistito bloccata dalla burocrazia (Di lunedì 13 giugno 2022) Non ha avuto altra scelta, Fabio Ridolfi. Immobilizzato da una tetraparesi che lo ha colpito 18 anni fa e in grado di comunicare esclusivamente attraverso un puntatore oculare, il 46enne di Fermignano, in provincia di Pesaro-Urbino, ha iniziato oggi la sedazione profonda. Una decisione presa nonostante l'assenso del Comitato Etico della Regione Marche al suicidio medicalmente assistito che si era però bloccato a causa della mancata indicazione del farmaco da utilizzare. Un paradosso, l'ennesimo, nel Paese in cui si consente di agli italiani di votare sui referendum sulla giustizia – un flop annunciato e confermato dalla consultazione di domenica – ma non per quello sull'eutanasia che avrebbe ottenuto ben altri risultati alle urne.

