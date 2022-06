F1, Lewis Hamilton conferma la sua presenza a Montreal: “Questo weekend ci sarò, non mi perderei mai il GP del Canada” (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo aver fatto davvero molta fatica ieri a concludere il Gran Premio d’Azerbaijan a causa dell’estremo porpoising evidenziato dalla sua Mercedes W13 sul dritto, sembrava addirittura in dubbio la presenza di Lewis Hamilton tra pochi giorni a Montreal per il weekend di gara del Gran Premio del Canada 2022. Il sette volte iridato ha però smentito tutto quest’oggi, rassicurando i suoi tifosi sui social a proposito della sua partecipazione all’evento nordamericano. “Ieri è stata dura e stanotte ho avuto problemi a dormire, ma stamattina mi sono svegliato con sensazioni positive! La schiena è un po’ dolorante, ma non ho nulla di grave per fortuna. Mi sono sottoposto ad agopuntura e fisioterapia con Angela (Cullen, ndr) e sto andando dal mio team per lavorare con loro”, scrive il 37enne ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo aver fatto davvero molta fatica ieri a concludere il Gran Premio d’Azerbaijan a causa dell’estremo porpoising evidenziato dalla sua Mercedes W13 sul dritto, sembrava addirittura in dubbio laditra pochi giorni aper ildi gara del Gran Premio del2022. Il sette volte iridato ha però smentito tutto quest’oggi, rassicurando i suoi tifosi sui social a proposito della sua partecipazione all’evento nordamericano. “Ieri è stata dura e stanotte ho avuto problemi a dormire, ma stamattina mi sono svegliato con sensazioni positive! La schiena è un po’ dolorante, ma non ho nulla di grave per fortuna. Mi sono sottoposto ad agopuntura e fisioterapia con Angela (Cullen, ndr) e sto andando dal mio team per lavorare con loro”, scrive il 37enne ...

