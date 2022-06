F1, 6-2, 2-6: il punteggio tennistico che ridimensiona la Ferrari nel Mondiale 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sogno e il grande incubo: ha il sapore dell’illusione sfumata questo lunedì 13 giugno in casa Ferrari. L’ottavo round del Mondiale 2022 di F1, a Baku (Azerbaijan), avrebbe dovuto essere quello del riscatto da parte della Rossa, ma si è tramutata in una cocente debacle. Il doppio ritiro delle monoposto del Cavallino Rampante ha posto l’accento sui problemi di affidabilità che già si erano notati in maniera evidente a Barcellona (Spagna) e ancor prima a Miami quando si era chiesto alla Federazione di intervenire sull’ICE della power unit. E così non sorprende più che il leitmotiv del 2022 sia quello di una Rossa velocissima con Charles Leclerc nel time-attack, ma non consistente in gara per varie ragioni. I numeri parlano chiaro: 6 pole position per la scuderia di Maranello rispetto alle 2 di Red Bull; 6 le vittorie ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sogno e il grande incubo: ha il sapore dell’illusione sfumata questo lunedì 13 giugno in casa. L’ottavo round deldi F1, a Baku (Azerbaijan), avrebbe dovuto essere quello del riscatto da parte della Rossa, ma si è tramutata in una cocente debacle. Il doppio ritiro delle monoposto del Cavallino Rampante ha posto l’accento sui problemi di affidabilità che già si erano notati in maniera evidente a Barcellona (Spagna) e ancor prima a Miami quando si era chiesto alla Federazione di intervenire sull’ICE della power unit. E così non sorprende più che il leitmotiv delsia quello di una Rossa velocissima con Charles Leclerc nel time-attack, ma non consistente in gara per varie ragioni. I numeri parlano chiaro: 6 pole position per la scuderia di Maranello rispetto alle 2 di Red Bull; 6 le vittorie ...

Pubblicità

OA_Sport : #F1 Il rendimento duale della Ferrari tra qualifiche e gara non lascia spazio alle interpretazioni: Rossa non pront… - marcob0873 : @Aelois_ @soloioenessuno Il punteggio tennistico, non avendo mai seguito lo sport, lo ignoro completamente Capita ?????? - CasonatoFranco : @fabius10scudi Ah non si conta il nr di prodotti....sarebbe punteggio tennistico o giu di lì. -