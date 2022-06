Eva Henger torna a camminare dopo il terribile incidente | le sue condizioni di salute

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un mese e mezzo fa circa la vita di Evae del marito Massimiliano Caroletti è stata sconvolta da un gravissimostradale. L’attrice è rimasta ferita ed ha riportato numerose fratture (di cui molte complesse e non facili da trattare). Adesso, finalmente, l’attrice ha avuto la possibilità di ricominciare a: un ulteriore passo verso una nuova normalità, anche sedovrà sottoporsi ad altre operazioni. Eva, l’: lo scontro in Ungheria Il 29 aprile scorso Evae Massimiliano Caroletti hanno avuto un, in Ungheria, poco lontano dalla loro casa. La coppia era in viaggio per andare a prendere un cucciolo per la loro figlia, Jennifer: all’improvviso si sono ritrovati una macchina davanti e c’è ...