(Di lunedì 13 giugno 2022) Intervistareè un'esperienza esaltante. 84 anni portati ottimamente, voce pacata e sorniona mimetizzata in un personaggio vulcanico, uno dei maggiori montatori viventi con all'attivo ...

Pubblicità

Globalist.it

Intervistareè un'esperienza esaltante. 84 anni portati ottimamente, voce pacata e sorniona mimetizzata in un personaggio vulcanico, uno dei maggiori montatori viventi con all'attivo oltre 150 film,...Le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Guido e Maurizio De Angelis mentre il montaggio e è stato eseguito dae Amedeo Salfa. Nel cast oltre i principali protagonisti ... Eugenio Alabiso: “All’estero il mio nome è nei libri di storia del cinema. In Italia non lavoriamo sulle memoria”. Il montatore di Sergio Leone e di una lunga schiera di grandi registi italiani si racconta con ironia, tra ricordi, piaceri e dispiaceri della sua professione ...