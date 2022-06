Etna | 3 bocche aperte a 1 900 metri in zona Serracozzo

Pubblicità

Etna: tre bocche effusive aperte a quota 1.900 metri, lieve emissione di cenere - Sicilia, Etna: Ingv, tre bocche effusive aperte a quota 1.900 metri - Etna: tre bocche effusive aperte a quota 1.900 metri, lieve emissione di cenere - #Etna: nuove bocche effusive nella Valle del Bove, ecco le spettacolari FOTO

Treeffusive sono attive circa a quota 1.900 metri in prossimità del sistema di fratture che si ...nella parete settentrionale della desertica Valle del Bove in zona Serracozzo sull'. Il ...Per ciò che concerne leeffusive sviluppatesi lo scorso 29 maggio tra 2900 e 2700 metri, oggi era attiva soltanto quella più bassa. Infine, durante il sopralluogo e dalle telecamere di ...E’ quanto emerge da un sopralluogo effettuato dagli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo ...Tre bocche effusive sono attive circa a quota 1.900 metri in prossimità del sistema di fratture che si sono sviluppate nella parete settentrionale della desertica Valle del Bove in zona Serracozzo sul ...